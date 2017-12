Representante de Carlos Cáceda desmiente acuerdo con Puebla de México

Carlos Cáceda sigue sin definir su futuro. El arquero ha sido vinculado con el Puebla de México en los últimos días y hasta distintos medios han asegurado que ya tiene un acuerdo con el equipo azteca.

Sin embargo, el representante de Carlos Cáceda, Cristian Lagrotta, desmintió que se haya llegado a un acuerdo por el jugador y aún no tiene equipo.

"Esta noticia, que fue publicada en medios peruanos, me tomó de sorpresa. Yo no estoy informado de nada, por mí no ha pasado ningún contrato", dijo el agente a VAVEL.

Carlos Cáceda terminó su vínculo con Universitario de Deportes y no renovará con el conjunto crema, ya que espera emigrar al extranjero. El arquero sigue como jugador libre y hasta el momento solo se ha conocido el interés de Puebla, donde es asistente técnico Juan Reynoso.