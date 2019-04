Renzo Sheput recordó a su padre fallecido tras golazo olímpico | VIDEO

Renzo Sheput le dio la victoria a Carlos A. Mannucci sobre Binacional por 4-3 en el Mansiche, con un golazo olímpico en los descuentos.

El volante llegó a su gol 100 en el campeonato local y al finalizar el encuentro, aseguró que le dedica el tanto a su padre recientemente fallecido.

"Es un momento especial para mi; perdí a mi padre y no le pude dedicar un gol este año. Es mi gol 100 en primera división de Perú. Me siento muy contento porque no siempre se tiene esa marca en una carrera y por eso lo llevo en todo el corazón", dijo Renzo Sheput

"Mannucci es un equipo que me dio la oportunidad de jugar segunda, ascendimos, y estoy muy orgulloso de haber hecho mil gol 100 en este equipo. Ahora estoy disfrutando del fútbol y de mi carrera", añadió.