Renato Tapia dio por cerrada su etapa en Feyenoord con un sentido mensaje de despedida al cuadro neerlandés. El mediocampista peruano agradeció la experiencia y el respaldo de los hinchas del club a través de Instagram, donde plasmó que se queda con sensaciones encontradas: satisfecho por lo aprendido y triste por el desenlace.

“Estuve buscando las palabras para despedirme pero se me hizo mas difícil de lo que pensé. Me voy con mucha pena, sabiendo que dejo muchos amigos que siempre me apoyaron y me desearon siempre lo mejor", destacó el integrante de la selección peruana este sábado en el inicio de su publicación.

"Gracias a todos los hinchas que siempre estuvieron conmigo durante buenos y malos momentos. Fueron 4 años y medio de mucho aprendizaje. Gracias Feyenoord”, amplió Tapia junto a fotografías donde demuestra felicidad vistiendo la camiseta del conjunto de Róterdam.

Tapia, quien inició su carrera profesional en el Twente, queda libre y tiene como prioridad seguir en el fútbol europeo. Carlos Gonzáles, representante del jugador, señaló hace unas semanas que, “si no hay un cambio de último momento, su próximo destino será España o Inglaterra”.

“El plan de carrera que se maneja con él y familia, es que aún permanezca en Europa por algunos años más”, apuntó tras reconocer que Boca Juniors y Cruz Azul estuvieron interesados en el popular ‘Capitán del futuro’.

El volante nacional conquistó cinco títulos durante su estadía en Feyenoord: dos Copas de Países Bajos (2016 y 2018), dos Supercopas de ese país (2017 y 2018) y una consagración en la Eredivisie.