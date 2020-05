Reimond Manco y su revelación sobre lo vivido en México: “Me metí con alguien que no debía y casi no la cuento”

Reimond Manco denunció en el 2011, cuando era jugador del Atlante de la Liga MX, que fue secuestrado y lo dejaron tirado ensangrentado, siendo encontrado por el preparador físico. Casi una década después, ‘Rei’ se animó a contar qué fue exactamente lo que ocurrió en México.

“Lo que pasó es que yo en aquel entonces era soltero y lamentablemente me metieron a mí. Me metí con alguien que no debía meterme y mejor dicho casi no la cuento”, dijo Reimond Manco en DirecTV.

“Todo fue cierto, ni modo que me meta un puñete yo solo y me rompa la nariz. Pero ese problema ocurrió a la 1.30 de la mañana y a las 9 estaba agarrando mi vuelo de regreso a Lima”, fueron las palabras de Reimond Manco sobre lo que ocurrió en aquella oportunidad.

Por aquel entonces, Miguel ‘Piojo’ Herrera salió a criticar la decisión de Reimond Manco de volver al Perú y el volante respondió: “No entiendo cómo el técnico (Miguel Herrera) y el presidente (José Antonio García) hayan salido a decir esas cosas, pues la persona que me recogió después que me dejaron tirado ensangrentado fue el preparador físico del equipo y la personas que me dijo que no vaya entrenar fue el mismo. Luego el profesor me llamó y me pidió que vaya entrenar. Entonces no entiendo qué está pasando”.

De otro lado, Reimond Manco también habló sobre la posibilidad de ser dirigido por Ricardo Gareca en la selección peruana: “Si me gustaría llegar a la Selección Peruana es porque también me gustaría que me diriga Ricardo Gareca”, contó en DirecTV Perú.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Reimond Manco repartió víveres a familias en condición de pobreza durante la cuarentena.

Reimond Manco repartiendo donaciones. (Instagram)