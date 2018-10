Reimond Manco: "Ese penal no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín"

Uno de los jugadores que terminó con mayor enojo luego del triunfo de Universitario de Deportes ante Unión Comercio, fue el mediocentro Reimond Manco que consideró injusto el accionar del árbitro Diego Haro durante el trámite del encuentro y en especial en el cobro del penal.

"Sin duda en Unión Comercio todos estamos muy fastidiados porque molesta que nos hayan ganado de esa manera. Yo no soy de hablar mal de los árbitros, pero considero que Diego Haro nos perjudicó en sus cobros", declaró Manco a ovación.pe.

"No solo molestos por el penal sino en el primer tiempo nos llenó de tarjetas amarillas y cobrando todo a favor de la 'U'. Prácticamente nos metió en nuestro campo y luego, en el segundo tiempo, me expulsó por una reacción que se ve en todas partes", agregó.

Foto: Gerardo Marin

"Ese tipo de reacciones se dan siempre en los partidos, incluso ha sucedido con el mismo Diego Haro y a lo mucho que hizo fue mostrar amarilla. Sin embargo, anoche me sacó roja directa y terminó perjudicándonos. En toda mi carrera profesional tengo dos expulsiones: una por doble amarilla por fingir una falta y la de anoche. Yo no me considero un jugador que complica el trabajo a los árbitros", señaló.

El ex jugador de Alianza Lima dejó en claro su ira por lo sucedido anoche: "Claro que estoy enojado, porque la 'U' tiene excelente jugadores y no necesita de ese tipo de ayuda. Por ejemplo, cómo Haro va a cobrar ese penal, eso no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín. Yo me pregunto, si hubiera sido al revés, ustedes creen que Haro cobraba penal a favor de Unión Comercio, imposible, no lo hubiera hecho", afirmó.

