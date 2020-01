Binacional es el campeón defensor de la Liga 1 y Reimond Manco, uno de los refuerzos del Poderoso del Sur, habló previo al debut de su equipo ante Cusco FC en el Torneo Apertura, uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada. Además, ‘Rei’ habló sobre lo que fue el partido ante Atlético Grau por la Supercopa de Perú, encuentro en el que su equipo fue goleado por 3-0.

“Somos conscientes que hemos trabajado de manera muy intensa. Por eso que el partido contra Grau parecíamos robot porque la labor física fue muy ardua y ahorita ya estamos soltándonos. El cuerpo ha reaccionado de la mejor manera, no he tenido ninguna lesión y eso me motiva para el inicio del torneo”, afirmó Reimond Manco.

Además, dijo lo siguiente: “Somos un buen equipo, conozco a la mayoría y los refuerzos nos estamos acostumbrando al juego de los demás”, añadió el jugador de Binacional.

Finalmente, el volante habló sobre lo que será la defensa del título para Binacional: "La presión es de los demás equipos porque tienen que ganarle al campeón, este año tenemos que jugar tres copas y todos queremos jugar”, sentenció.

Binacional visitará a Cusco FC (exReal Garcilaso) este lunes 3 de febrero desde las 15:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en Sicuani, que será la segunda ciudad con más altura del campeonato y será el duelo que cierre la primera fecha de la Liga 1 2020.

