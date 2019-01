Reimond Manco reveló por qué no fichó por Sport Boys

Reimond Manco estuvo muy cerca de llegar a Sport Boys para este 2019, pero finalmente las negociaciones no avanzaron y el futbolista reveló por qué no fichó por el conjunto rosado.

"Con Boys hubo un acercamiento pero el tema no avanzó por lo económico, que es lo que prevalece mucho. No se llegó a un acuerdo, estoy analizando ofertas de afuera, del interior del país y de la capital", dijo Reimond Manco en Ovación.

"Todavía no firmo contrato con ningún equipo, estoy viendo algunas opciones pero no tengo nada. Tengo que tener paciencia y esperar a que salga algo que me convenga deportivamente y económicamente", añadió.

Sigue en la espera

"Es un poco extraño que no tenga equipo cuando he tenido buenas campañas. A mitad de año, hubo interés de un equipo grande de Colombia. No descarto, porque no estoy en las condiciones de hacerlo", comentó.

