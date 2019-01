Reimond Manco niega conversaciones con Universitario de Deportes

En las últimas horas se vinculó a Reimond Manco con Universitario de Deportes. El futbolista se encuentra sin equipo y se dijo que los cremas buscan su contratación, sin embargo, el jugador negó cualquier contacto.

"No hubo ningún acercamiento o alguna llamada por parte de Universitario. No sé de dónde sale eso, y no he tenido la oportunidad de escuchar o leer esos rumores. De mi parte, desmiento totalmente eso. Es totalmente falso", dijo Reimond Manco en América Deportes.

Sigue libre

Reimond Manco tuvo un buen 2018, pero aún no consigue equipo para esta nueva temporada. El propio futbolista aseguró que su situación es 'extraña'.

"Es un poco extraño que no tenga equipo, cuando he tenido buenas campañas. A mitad de año, hubo interés de un equipo grande de Colombia. No descarto [la posibilidad de salir del país], porque no estoy en las condiciones de hacerlo", señaló Reimond Manco en Ovación.

