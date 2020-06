Reimond Manco dio detalles sobre la situación que vive como jugador de Binacional durante la suspensión de la Liga 1 por el coronavirus, afectado por lo que considera un abuso de la directiva del ‘Poderoso del Sur’.

El volante nacional arremetió contra Juan Carlos Aquino, presidente del vigente campeón del fútbol peruano, indignado por la última comunicación del dirigente con el plantel del club.

Manco informó que el mandamás de Binacional se presentó en una videoconferencia que parecía estar siendo grabada, increpó a los jugadores por no querer negociar y luego explicó la suspensión perfecta de labores aplicada a los integrantes de la plantilla.

Ante esto, el exjotita negó que los futbolistas del equipo se hayan negado a llegar a un acuerdo y aclaró que la entidad tiene una deuda con sus empleados, al margen de las negociaciones que pretenda cerrar por la emergencia de la pandemia de COVID-19.

“El tipo (Aquino) en ningún momento ha querido negociar. Primero, (reducir) el 70%, después el 60%. Lo último era para pagarnos el 60% 50% para antes que empiece el campeonato. Esa llamada no era para negociar. Era para que el presidente nos explicara la situación del club y por qué nos había mandado a suspensión perfecta. Nos sorprendimos todos porque parecía que nos estaba grabando la llamada porque empezó diciendo ‘yo quiero negociar ustedes, no quieren negociar’. Yo tengo 14 años jugando al fútbol profesional y con personas así me encuentro casi todos los años. No me va a venir a meterme el dedo a la boca", indicó en diálogo con Capital Deportes.

“No puedes negociar sobre una deuda, nos debes el 50% del mes de vacaciones que nos ha mandado, y nos mandaste un mes de vacaciones obligadas, que ahí nosotros estamos perdiendo un mes de sueldo, que ahí ya es casi el 20% de nuestro sueldo al año, y encima nos debes el 50% de ese mes de vacaciones. Primero páganos y de ahí negociamos todo lo que tú quieres”, dijo Manco.

“Se quieren aprovechar de la situación y eso no debe pasar, ya que todos tenemos que poner el pecho”, enfatizó.

