Ángel Comizzo tendrá su tercera etapa en Universitario, luego de haber obtenido el título en el 2013 (quedándose hasta el 2014), además de haber disputado el Clausura 2019 con los cremas, quedando bastante cerca de Alianza Lima, que finalmente se quedaría con el torneo. Luego de la salida de Gregorio Pérez, Diego Rebagliatti comentó sobre la llegada del DT argentino.

“En Uruguay salió Gregorio a decir la verdad. “Yo he sido rehén de una situación que viene de hace tiempo en la U'”, viene desde que se hizo el estadio. “Esta gente no hizo nada por hacerme sentir a mí que me querían, no hubo ni un gesto”. Ahora los rehenes son los futbolistas y probablemente Comizzo es la persona indicada porque ha dirigido a este plantel y la decisión es inobjetable. Pocas veces ha llegado un técnico con tan poco consenso”, comentó Rebagliatti en Movistar Deportes.

De otro lado, destacó que es una ventaja para los cremas jugar sin público, pues podría hacerse sentir la presión de la hinchada por la salida de Pérez: “La gran ventaja que tienen es que van a jugar sin público, porque no quisiera imaginarme lo que es el primer partido de la U con público en una situación como esta, lo que no quiere decir que el hincha de la ‘U’ no se vaya a manifestar, porque está muy indignado”, finalizó.

Universitario va por el Apertura

Universitario de Deportes es uno de los equipos protagonistas del paralizado Torneo Apertura. Los cremas se ubican en el segundo lugar del certamen, por detrás de Alianza Universidad, luego del triunfo que consiguieron ante el clásico rival.

Para ello, deberán dejar en claro que la paralización del campeonato no los afectó en nada y demostrar que el grupo sigue sólido, a pesar de la partida de Gregorio Pérez.

