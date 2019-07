Real Madrid | Eddie Fleischman defiende a Bale de las declaraciones de Zidane | FOTO

Eddie Fleischman defendió a Gareth Bale de las declaraciones de Zinedine Zidane, el estratega de Real Madrid hizo público que el galés no continuará en el equipo 'galáctico' y para el periodista peruano fue algo innecesario.

Fleischman defiende a Bale

'Que se lo diga entre cuatro paredes, no exponiéndolo', fue lo que escribió Fleischman en su cuenta oficial de Twitter luego de que un 'follower' resaltara lo frontal que es el estratega del Real Madrid con sus jugadores.

Zidane, fue categórico al anunciar que Bale no jugó en el partido amistoso de la Internacional Champions Cup, que perdieron por 3-1 ante el Bayern Munich, porque no seguirá más con el equipo español.

'Si Bale se va mañana, mejor para todos. No es nada personal. No sé si en 24 o en 48 horas la situación va a cambiar y es bueno para todos. El club está negociando con quién tiene que ir a jugar. No ha sido convocado porque el club está tratando su salida', declaró Zidane.

Zidane había dejado fuera de la convocatoria a Bale, quien llegó al NRG Stadium con cara de enfadado y sin hacer ningún tipo de comentario. A pesar de la derrota 'Zizou' dijo sentirse satisfecho por el buen rendimiento de los jóvenes valores como el japonés Kubo, que hizo su debut.

'Es un primer partido para nosotros, no podemos estar contentos de la derrota, pero del juego en general hicimos cosas buenas. Para nosotros es normal, tenemos que coger ritmo y contento con la actuación de todos. Sí, empezamos los diez minutos primeros un poco complicados, luego jugamos bien', declaró Zinedine Zidane.

Más noticias en otros medios

Los memes que dejó el partidazo entre Real Madrid y Bayern Munich | FOTOS

Ni la 'U', ni Alianza, ni Cristal: ¿qué club aporta más jugadores a la Selección Peruana Sub 23? [FOTOS]