Real Garcilaso y UTC anunciaron a sus fichajes y ahora no los quieren

Lamentable. Real Garcilaso de Cusco y UTC de Cajamarca vinieron anunciado a sus flamantes refuerzos para el inicio del torneo local y también para la Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente. Sin embargo, hoy, cuando el cuadro cusqueño ya inició su pretemporada, le ha bajado el dedo a uno de sus fichajes.

El defensor Willy Pretel, fue anunciado como refuerzo del conjunto imperial y pese a que la noticia fue dada a través de sus redes oficiales, Real Garcilaso ya no lo quiere en su equipo. Tal y como ocurrió con el ex Universitario, Carlos Olascuaga, el lateral se complica con su futuro en el fútbol profesional.

Según las informaciones, Pretel no es del gusto del técnico Hector Tapia ni de su comando técnico y por ello lo han descartado para este 2019. Asimismo, transcendió que el jugador firmó un contrato pero el cuadro cusqueño no hizo lo propio.

Se repite la historia en UTC

No solo en Cusco, sino también en Cajamarca. El ex volante de Unión Comercio, Ray Gómez dejó Moyobamba para tener una oportunidad en el cuadro cajamarquino y así poder jugar la Copa Sudamericana, sin embargo, a poco del inicio de la pretemporada, en UTC no desean contar con sus servicios y dice no saber del jugador.

Esta historia se repite nuevamente en el fútbol peruano y sobre todo en los clubes de provincia. Por ello, la agremiación de futbolistas, SAFAP, dedicó una publicación para todos los jugadores del torneo local (nacionales y extranjeros) que para cualquier tipo de denuncia es necesario contar con la copia del contrato que se les hizo.

TAMBIÉN LEE