Real Garcilaso: ¿por qué no envió transfer de Iván Santillán a Veracruz?

Iván Santillán tenía todo para cumplir su sueño de jugar en el extranjero; sin embargo, Real Garcilaso no envió su transfer a Veracruz a tiempo y el mercado de pases en México cerró. El defensor peruano tendrá que volver al país para integrarse a los entrenamientos del cuadro cusqueño.

Sin embargo, ¿qué motivó a que Real Garcilaso decidiera no enviar el pase de Iván Santillán a Veracruz? Oswaldo Terrazas, asesor legal del elenco imperial, explicó que el cuadro mexicano no cumplió con los pagos y por eso no envió la documentación necesaria para inscribir al futbolista.

"Se pactó verbalmente el pago de un monto de la transferencia. Ese monto no ha sido cumplido a cabalidad por el club destino. Nos dieron una fecha, el 20 de enero, para completar el pago ya que solo depositaron el 20%. Hace un rato estuve en el banco y no hubo ningún depósito adicional. Por lo tanto, no estamos obligados a proceder con la transferencia", expresó.

Le darán tiempo a Santillán

De otro lado, Oswaldo Terrazas indicó que le dieron las facilidades a Iván Santillán para que viaje a México pese a que el interés de Real Garcilaso era no transferir. "Se le dio la oportunidad. Los plazos han vencido y Veracruz solo pagó el 20%", contó.

Pese a ello, el aseso legal dijo que Iván Santillán debe volver a Real Garcilaso. Eso sí, le dará el tiempo necesario para que el jugador pueda incorporarse a la institución. "Vamos a dejar que él maneje sus tiempos. Pero la informalidad del club de destino lo está perjudicando a él", apuntó.

