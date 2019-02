Real Garcilaso impide que Iván Santillan juegue en la Liga MX con Veracruz

Siguen las faltas en el Cusco. El lateral peruano, Iván Santillán, cumplía uno de sus sueños más grandes cuando a fines del 2018 emigró a al extranjero por primera vez en su carrera para jugar en Veracruz de la Liga MX. A pesar de los peros que puso la dirigencia de Real Garcilaso, el lateral logró viajar al país azteca.

Sin embargo, luego de un mes de entrenamientos con los 'Tiburones Rojos', el conjunto cusqueño no envió el transfer del jugador y en Veracruz decidieron que no siga más en el equipo. Aunque el propio jugador puso de su dinero para poder salir a jugar al extranjero, el conjunto celeste no ha sabido manejar el tema dirigencial de manera profesional.

Este viernes, Iván Santillán regresará a Perú y luego viajará a Cusco para seguir jugando con Real Garcilaso. El cuadro provinciano se ha ganado el repudio de varios hinchas del fútbol local por las malas acciones que ha tenido con varios futbolistas en el inicio del 2019, pues Carlos Olascuaga, Donald Millán y otros jugadores más fueron echados sin motivo alguno durante la pretemporada.

Y tras su eliminación inmediata de la Copa Libertadores ante el cuadro venezolano, Deportivo La Guaira, muchos de sus exjugadores aseguraron que todo tenía una explicación: el karma. Hasta el momento, ningún directivo cusqueño se ha pronunciado al respecto y se está a la espera de un comunicado oficial.

