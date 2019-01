Raúl Ruidiaz: "Cuando nací no grité '¡Ah!', grité '¡U!'"

Le sale por los poros. Raúl Ruidiaz dejó Perú para sumarse a los trabajos de su club, Seattle Sounders, sin embargo, el estar lejos de casa no hace que se olvide de sus inicios y mucho menos del equipo de sus amores, Universitario de Deportes. La 'pulga' explicó cuánto extraña el cuadro crema y lo que significó jugar en Perú.

"Estar en el fútbol peruano es algo lindo porque vas a lugares complicados, lo que más extraño de jugar en Perú es Universitario de Deportes, soy hincha desde que era chiquito, cuando yo nací no grité '¡Ah!', grité '¡U!'"", confesó el atacante de la selección peruana para ESPN.

El ex jugador de Monarcas Morelia confesó que juega en Universitario desde los 8 años y que conforme iba avanzando en el conjunto merengue, iba cumpliendo su sueño."Desde los 8 años estoy en la U y desde ese tiempo ya era un sueño para mi porque jugaba en el equipo del que era hincha y más cuando debuté en la profesional", agregó el goleador.

'La práctica hace al maestro'

Raúl Ruidiaz también comentó acerca de los penales picados que ha tenido a lo largo de su carrera, muchos de ellos han sido una locura para todos, pues los ha 'picado' en partidos claves. "Para picar un penal yo practico durante la semana, no es que se me ocurra en el instante y los patee, cosa que me paro frente al arco más confiado", finalizó el futbolista.

TAMBIÉN LEE