¿Qué partidos le quedan a Universitario, Cristal y Alianza en la pelea por el título del Clausura?

Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima no tienen margen de error en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1. Son los principales candidatos para conquistar el último certamen de la temporada y buscan asegurar su presencia en la definición del título nacional, algo que ya cumplió Binacional.

Solo restan cinco fechas para el desenlace de la competición y los quince unidades en juego son prioridad para los equipos más populares del fútbol peruano. La diferencia entre el líder crema y sus escoltas en la tabla de posiciones es mínima: solo un punto. ¿Qué partidos le faltan disputar a cada conjunto?

Universitario de Deportes:

El cuadro crema, líder del Clausura con 25 puntos, debe recibir a Cantolao en el Monumental, visitar a Municipal, jugar como local ante Ayacucho FC, ir a casa de UTC y cerrará su participación con el respaldo de su gente en Ate contra Real Garcilaso.

Fecha 13: Universitario vs. Cantolao

Fecha 14: Municipal vs. Universitario (Huacho)

Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC

Fecha 16: UTC vs. Universitario (Cajamarca)

Fecha 17: Universitario vs. Real Garcilaso

Sporting Cristal:

Los rimenses, que llevan seis puntos de ventaja en el acumulado y también podrían acceder a las semifinales por ese medio —descontando al ganador del Apertura—, serán anfitriones de San Martín, Mannucci y Alianza Universidad. Además viajarán a Arequipa y Juliaca para medirse frente a Melgar y Binacional.

Fecha 13: San Martín vs. Sporting Cristal (Lima)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci

Fecha 15: Melgar vs. Sporting Cristal (Arequipa)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. Alianza Universidad (Huánuco)

Fecha 17: Binacional vs. Sporting Cristal (Juliaca)

Alianza Lima:

El cuadro victoriano afrontará dos compromisos en Matute contra Alianza Universidad y Sport Huancayo en lo que resta del Clausura, mientras que sus duelos en calidad de visitante serán frente a Melgar, Binacional y Unión Comercio.

Fecha 13: Melgar vs. Alianza Lima (Arequipa)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Alianza Universidad

Fecha 15: Binacional vs. Alianza Lima (Juliaca)

Fecha 16: Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Fecha 17: Unión Comercio vs. Alianza Lima (Moyobamba)

