Muchos seguro lo recuerdan con camiseta de Sporting Cristal, siendo campeón nacional en 2012 y uno de los mejores jugadores del campeonato. Otros seguro tendrán en su momento sus inicios en Coronel Bolognesi. Los más jóvenes lo vieron en Sport Boys y Deportivo Municipal, los dos últimos equipos de Junior Ross.

Es más, también jugó en el extranjero. FSV Francfort de Alemania y Arka Gdynia de Polonia lo vieron jugar. Eso sí, su presente está lejos de las canchas de fútbol. Este año no consiguió equipo. ¿Ya se retiró? Todavía pues tiene 35 años y considera que puede jugar algunas temporadas más.

El presente de Junior Ross está en las playas. No es que haya cambiado el fútbol por el surf. En los últimos meses se ha dedicado al footvolley, un nuevo deporte. Él llegó a este deporte hace tres meses.

¿Qué es el footvolley? Este deporte combina el fútbol y el vóley y se juega en las playas. Se trata de hacer pasar el balón al otro lado de la cancha usando una net de voleibol. Se puede usar todas las partes del cuerpo menos las manos.





Junior Ross

“Llegué al footvolley por un amigo que es Leonel Valencia y jugó en Cantolao, él me lleva a Lima Footvolley y me gustó porque es muy parecido al fútbol tenis que jugamos nosotros”, contó a El Bocón.

El footvolley como deporte nació hace más de 30 años en las playas de Río de Janeiro. El exfutbolista brasileño Octavio de Morales “Tata” rompió la prohibición de practicar fútbol en la playa. En nuestro país este deporte tiene casi tres años. “Acá en el Perú están ingresando hace poco y tratando que sea muy conocido”, comentó Junior Ross.

En el footvolley se saca desde el suelo, solo se puede hacer tres toques y vale casi todo. La cancha es como la del voley. Ross reconoce que amerita mucho esfuerzo.

“Te consume las piernas, cansa, ena la arena se hunde tus pies y requiere mucho esfuerzo. Yo entreno en la playa, luego hago campo. Uno siente que hacer este trabajo te sirve”, manifestó.

Esta temporada no tuvo una oferta concreta, pero espera volver a las canchas de fútbol. “La verdad que no hubo muchas ofertas, hubo alguna pero se quedó en nada. Por eso quedé libre. Yo siempre he sido una persona muy metódica, me cuido bastante. Yo todavía tengo la ilusión de seguir jugando y no he parado”, cerró.





"