José Luis Carranza es un personaje histórico dentro de Universitario de Deportes. El “Puma” fue el último invitado al programa “La fe del Cuto” y ahí contó a Luis Guadalupe el motivo por el que jugaba con cartón.

Sí, no lees mal. Antes de los partidos de Universitario de Deportes, José Luis Carranza se ponía un pedazo de cartón.

“Les voy a contar. Sentía una vergüenza ajena, mi gente de La fe de Cuto, nos alistábamos, ustedes no se imaginan lo que era la previa al partido, toda esa locura, ese momento que vivíamos, cada uno calentando, preparándonos para la guerra, cada uno se ponían su toperol, canilleras, había esas que era canilleras-tobilleras, las últimas canilleras y después el ‘Puma’ decía: “‘Pajita’, el cartón””, reveló el “Cuto”.

Según el “Cuto”, el utilero “Pajita” cortaba un pedazo de cartón y se lo daba al “Puma” para que lo use como canillera. El “22″ contó el motivo.

“Porque no podía jugar con canillera. Tú vienes de un barrio donde has jugado sin zapato y a mí me gustaba jugar ligero”, reveló el “Puma”.

VIDEO RECOMENDADO

las redes sociales no han pasado desapercibido el aplastante triunfo peruano sobre Bolivia, pero no tanto por el resultado si no porque el primero que anotó el gol de la goleada fue el jugador más querido por la afición, estamos hablando de Gianluca Lapadula. A continuación, te mostramos estos divertidos memes que sin duda te robarán una sonrisa.

LO MÁS LEÍDO