José Luis Carranza es un histórico y referente de Universitario de Deportes. El “Puma” hoy celebra la designación de Jean Ferrari como nuevo administrador temporal crema, aunque asegura que la pelea recién comienza.

“Lo tomo de la mejor manera porque Jean Ferrari es un muchacho que vino con Franco Velazco desde hace año y medio peleando, una cosa es hablar, el ha peleado, ha caminado, ha puesto de su bolsillo, ha dejado un trabajo. La gente no creía. Y después todo el mundo se sube al carro. Es una persona que está limpia. Yo me quedo tranquilo porque hay un grupo de hinchas que han apoyado por esta causa y los pocos jugadores que quieren a su club de verdad. Lo mejor ha sido esto porque el club se debe a su gente”, le dijo el “Puma” a El Bocón.

Eso sí, el exfutbolista crema asegura que todavía queda mucha pelea por dar para demostrar que Gremco no es acreedor de Universitario.

“Este es el primer paso, falta bastante, esto no se queda acá, estamos luchando con delincuentes que tienen billete, la verdad tiene que llegar siempre. Agradecer al congreso, a los socios antiguos, al mismo Palao que ha hecho su recurso vendiendo sus rifas y a mis compañeros Cuto, Loco Vargas, Farfán, que han puesto la cara”, comentó.

Para el “Puma” es hora de devolverle a la “U” su mística. “Hay que revivir los socios, hay que revivir el Lolo, a los empleados darles su respeto, estos trataban mal a la gente, si a nosotros que hemos jugado nos votaron, nosotros no somos delincuentes, somos deportistas”, manifestó.

Además, recordó que fue declarado persona no grata por la anterior administración crema. “Sí. A nosotros nos votaron (a chale y a mi) porque no había plata y contrataron un argentino y un chileno. Nosotros hemos luchado. Los partidos no terminan. La lucha sigue, la revancha sigue. Yo agradezco a todos los congresistas que nos han apoyado”, señaló.