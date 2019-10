Puma Carranza sobre Pablo Bengoechea: "Es el jefe de todos los payasos" [VIDEO]

Sin filtro y en su estado natural. José Luis Carranza dialogó en exclusiva con el diario EL BOCÓNpara responder a las expresiones del técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, tras la práctica en el Esther Grande de Bentín. ESCRIBE: Martín Chilo Espinoza El entrenador de Alianza Lima calificó de "chistoso" al exfutbolista de Universitario de Deportes y eso provocó la ira del 'Puma' Carranza. "¿Qué puedo decir de una persona que se quiere hacer el gracioso? Debería preocuparse por su equipo, gracias a (Héctor) Ordóñez (delegado del club íntimo ante la ADFP en el 2017) salió campeón nacional", expresó el ídolo crema. El 'Puma' Carranza siguió lanzando munición verbal contra el entrenador de Alianza Lima. "Bengoecheaa es un payaso. Siempre habló de los árbitros. Ahora se queda callado. Él es un payaso 'Popi', jefe de todos los payasos", agregó.

En modo reflexivo

Lejos del campo de juego, el exdefensa merengue analizó el rendimiento de Universitario de Deportes en lo que va del Torneo Clausura.

"La 'U' ha mostrado regularidad durante este torneo. Por ello, ha logrado mantenerse como líder la mayor parte de este campeonato. En el último clásico, la 'U' fue mejor que Alianza Lima, cuyo juego es muy malo. No pudieron definir una contra de cuatro jugadores contra uno de la 'U'", comentó.

El 'Puma' Carranza habló de los errores arbitrales que se han producido en las últimas jornadas. "Es un asco este campeonato. A Melgar le han robado muchos partidos. Vi el partido con Huancayo, no sé si vieron esa falta. Hasta (los cantantes) Stevie Wonder o José Feliciano no sancionaban. (Los árbitros) Ellos ven al revés", aseveró.

El exfutbolista de Universitario de Deportes considera que debe programarse a los árbitros más capacitados antes de tomar medidas extremas como llamas jueves del extranjero.

"Hay que sacar a los malos árbitros. Esto es igual a los técnicos. Los clubes se mueren por lo extranjeros cuando hay nacionales buenos. Por ejemplo, Chale y yo dimos ocho jugadores a la selección cuando estábamos lejos de clasificar al Mundial 2018", finalizó.