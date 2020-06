Luego de la salida de Gregorio Pérez de la dirección técnica de Universitario, se habla de un posible retorno de Ángel Comizzo a las oficinas ‘merengues’ para reemplazar al ‘Goyo’ y asumir el cargo en el reinicio de la Liga 1 Movistar.

Sin embargo, eso no es bien visto por José ‘Puma’ Carranza quien se refirió al ‘Indio’ y hasta lo calificó de sinvergüenza. "Ese señor (Ángel Comizzo), no sé como lo llamen ustedes, tiene un amigo de los caballos, que es amigo del supuesto administrador que es de Gremco. Ellos tienen un pacto de traerlo a este sinvergüenza”, dijo el ‘Puma’ en una entrevista con PBO Digital.

Asimismo, Carranza recordó cuando estuvo en Universitario junto a Roberto Chale en el 2016 y también fueron echados por la administración del club. “A Roberto Chale lo botaron con seguro médico porque son resentidos, porque nosotros decimos las cosas claras. A ellos (administración) les gusta buscar títeres. A mí no me interesan los administradores, a mí me interesa el club, lo quieren desaparecer”, agregó.

Cabe mencionar que Universitario anunció a Juan Pajuelo como el nuevo técnico interino del club que asumirá el reinicio de la Liga 1 en el mes de agosto, pues el torneo local se volverá a jugar los primeros días del mes.

