Hablar de don Roberto Carranza siempre ha sido un tema sensible para José Luis Carranza. Su padre falleció cuando el “Puma” tenía 10 años y el día de su despedida, por ejemplo, el exvolante comenzó a lagrimear cuando vi una bandera gigante suya en la tribuna norte. El histórico “22″ de Universitario de Deportes volvió a vivir algo similar durante la emisión del programa “La Fe del Cuto” que se emite por Trome.

Luis “Cuto” Guadalupe le preguntó al “Puma” por su padre y señaló que él conoció a toda su familia pero no a su progenitor. Entonces Carranza comenzó a llorar.

Es más, el “Puma” contó un dato que era desconocido pues reveló que su padre llegó a jugar con César Cueto, figura de Alianza Lima.

“Mi viejo jugaba de delantero y jugó con César Cueto, jugaban en el mismo equipo, en el equipo del Peruano, un equipo muy reconocido, jugó en la segunda profesional, habían muy buenos jugadores y mi papá era centrodelantero, le decían galletita”, recordó el “Puma”.

Luego José Luis Carranza dio más detalles de su papá. “Mi padre ha sido albañil y yo siempre me quede con eso, ¿no? Porque uno cuando tiene 10 años, tú piensas como gente de 20, ¿no? porque el barrio te hace madurar. Venían los ingenieros para leer los planos, leer los planos no es tampoco una cosa fácil, entonces yo me decía que algo tengo que aprender de esto. Nos enseñaba mucho, sobre todo que era muy disciplinado y siempre nos tenía hablando que lo mejor para una persona era ser sencillo, humilde y ser sensible para todos y eso para mí ha sido muy importante porque nos llevaba a entrenar”, agregó.

