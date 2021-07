Alianza Lima tuvo una década de sequía de títulos. Desde el campeonato conseguido por Gerardo Pelusso el 2006, los blanquiazules no lograban el título nacional, hasta la llegada de Pablo Bengoechea, técnico uruguayo con pasado en la selección peruana y en Peñarol. Aunque a lo largo de su estadía en La Victoria, su estilo era cuestionado, los hinchas de Alianza lo recuerdan con cariño.

Uno de los que piden que Pablo Bengoechea vuelva a tener una oportunidad en Alianza Lima, es el exfutbolista Alfonso Yáñez, exjugador íntimo: “Le caería bien a Alianza Lima el regreso de Pablo Bengoechea. Decían a la uruguaya, pero jugaba con 1 o 2 delanteros. Por resultados, mucha gente no le gustaba, pero el equipo rendía”.

“Fue campeón nacional y subcampeón nacional (año 2018 y 2019), cuántos técnicos pasaron por el equipo y no lograron el título. No me convence el trabajo de Carlos Bustos”, agregó ‘Puchungo’ en el programa Campeonísimo.

En la actualidad, Pablo Bengoechea trabaja como Director Deportivo en Peñarol, club al que volvió luego de su salida de Alianza Lima en las primeras fechas de la temporada 2020. Pese a los malos resultados en ese año, los hinchas agradecieron su sinceridad sobre el plantel.

El ‘Profe’ recientemente cumplió 57 años y fue saludado por el club y muchos hinchas de Alianza Lima, quienes reconocen el trabajo que realizó durante sus dos etapas en el club.

De visita

Con motivo de la participación de Peñarol en la Copa Sudamericana 2021, Pablo Bengoechea estuvo de visita en Matute. El técnico uruguayo agradeció el saludo de los hinchas de Alianza Lima con un mensaje en sus redes sociales: “Qué lindo visitar Matute, muchas gracias Alianza...abrazo grande a su gente y el deseo de lo mejor siempre”.