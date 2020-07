Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, un chalaco y rosado de corazón, que ha vestido la camiseta de los compadres (Alianza Lima y Universitario), cuenta sus mejores anécdotas y revela cómo fue su paso por la liga de Arabia Saudita. Además, recuerda sus días en Aruba como jugador y da su opinión sobre la selección peruana y su camino rumbo a Qatar 2022.

ENTREVISTA POR: Sharles Hernández

Jugaste con el ‘Puma’ Carranza. ¿Cómo era en su época de futbolista?

Con el ‘Puma’ viví en el Lolo. Yo desayunaba, almorzaba y cenaba en el Lolo. A veces me quedaba hasta tarde o a dormir también. El ‘Puma’ es uno de los jugadores que yo más quiero, respeto y admiro.

¿Es cierto que pegaba bastante?

Yo no lo he visto lesionar a alguien. Era un jugador muy aguerrido, para él, el partido de práctica o amistoso no había. Era un jugador que nos quedábamos mirando pues con el físico tan esmirriniado que tenía cómo chocaba.

¿Crees que pudo haber marcado a Messi o Cristiano?

El ‘Puma’ chocó con Maradona, que era el mejor del mundo, y ya después choca con cualquiera. No tenía problemas ni miraba quien estaba al frente. Él siempre salía a jugar de la misma manera.

¿Cómo fue llegar a Alianza?

Vine con 28 años y era uno de los mayores del grupo. Tuve compañeros muy buenos, no solo en el campo, sino también como personas.

¿En el camarín de Boys solo se escucha salsa?

En el Boys no había otra música que salsa. Hoy en día quizás se disfruta más seguro porque hay más orquestas del Callao.

También jugaste con ‘Kukín’. Cuéntanos de él.

Carlos Flores, ‘Carlitos’, mi primo... Yo creo que él se fue sin saber el cariño y la idolatría que le tenía el Callao y el Boys. Él sabía que lo querían, pero no que lo querían tanto. Carlos era respetado, querido, a pesar de sus problemas. La nobleza que tenía superaba cualquier error suyo.

¿Fue difícil ir a Arabia?

Un país religioso donde era complicado porque no había mujeres, trago, noche ni bar. En lo futbolístico me fue bien desde el primer día. Si a ti te va bien en un sitio por más que sea distinto a tus costumbres, te puedes quedar.

¿Hubieses querido llevar a alguien?

Me hubiese encantado irme a Arabia casado, poder llevarme a alguien, si llevaba a alguien creo o estoy casi seguro que no hubiese regresado a Lima por muchos años.

¿Si clasificamos a Qatar 2022, que le recomendarías a los que vayan?

Que aprendan árabe (risas). El árabe es más difícil que pelliscar un vidrio. Que comiencen a leer mirando el espejo porque es al revés el idioma. Es jodido.

¿Qué recuerdos tienes de Aruba?

Mucha diversión. Era un fútbol semiprofesional, los chicos entrenaban dos veces por semana, vivía frente a la playa, fue algo muy chévere y creo que fue un premio de Diosito. No fueron unas vacaciones largas.

¿De los futbolistas que tenemos hoy quien te gusta?

Soy hincha de Cueva. Me gusta como juegan Cueva y Yotún, son jugadores de muy buen pie. También Trauco. Paolo es el referente y la ‘Foquita’.