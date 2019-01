Presidente de Sporting Cristal cuenta detalles sobre venta de Gabriel Costa

El presidente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, habló acerca de la partida de Gabriel Costa a Colo Colo de Chile, aunque señaló que las negociaciones aún no están cerradas. Además, comentó que Emanuel Herrara también tiene posibilidades de salir del club.

"Somos realistas, no estamos en condiciones de decirle a la hinchada que no se irán, cuando a ambos les hemos puesto un valor para que alguien pueda pagarlo. Estamos hablando de cifras muy importantes. Hace mucho no sé de un jugador del torneo local que pueda estar cotizado como Gaby o Emanuel. Tengo que ser responsable con los dueños del club, no me puedo cerrar ante una oferta como la que vendría. Y si eso procede, tenemos que buscar el mejor reemplazo posible", dijo Carlos Benavides a El Comercio.

El dirigente de Sporting Cristal señaló que buscan lo mejor para el futuro de Gabriel Costa. "El interés es real, estamos conversando; la idea es no cortarle la carrera, porque él ya claramente nos ha dicho que está satisfecho con lo que ha conversado con Colo Colo. Si aceptan las condiciones, tendríamos que avanzar porque es una muy buena operación para el club y para Gaby. La idea es que sean Marco y Gabriel los que se vayan, y ya parar con esos movimientos en el plantel", aseguró.

¿Llega Christofer Gonzales?

"Es un tema que estamos manejando. Ha tenido un muy buen año, convocado a la selección. Es un jugador muy interesante", agregó Carlos Benavides.

