Presidente de Sporting Cristal arremetió contra la FPF

Tras conocer que los clubes peruanos no será sancionados con resta de puntos por deudas, el presidente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, lanzó un duro mensaje contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Retroceso para nuestro fútbol que no hayan sanciones deportivas. Formulación real de presupuestos y transparencia en gastos generaría que no hayan sancionados, pero al que solo 4 clubes en 2018 no tuvieron quita de puntos no es popular. No al retroceso FPF, formalización", escribió Carlos Benavides en su cuenta de Twitter.

— Carlos J. Benavides (@chinobesc) 11 de enero de 2019

Y es que en 2018 pocos clubes terminaron el año sin ninguna resta de puntos por tener todo en orden, por lo que la FPF tomó la determinación de que no haya sanciones deportivas esta temporada.

No obstante, la FPF tendrá que aclarar qué pasará con los clubes que no paguen sus deudas y qué sanciones recibirán.

