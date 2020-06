Luego de la aprobación de los protocolos de seguridad aprobados por el Ministerio de Salud y el IPD, la Liga 1 se alista ara volver en las próximas semanas con la vuelta de los entrenamientos presenciales en los equipos.

Sin embargo, el presidente de la ADFP, Óscar Romero indicó que los medico de los clubes no se sienten preparados para retomar las actividades en la Liga 1 ya que no se encuentran en las condiciones de volver.

“El 30 de mayo tuvimos un conversatorio con los médicos de los clubes y se hablaron tres temas: cada club está realizando su propio protocolo para aplicarlo de acuerdo a su realidad, esperar que oficialmente la FPF haga conocer el protocolo aprobado y se ha planteado conformar un comité médico de clubes que integran la ADFP”, contó Romero en Radio Ovación.

Asimismo, el titular de la ADFP agregó que los médicos de los clubes llegaron a la conclusión de que no es un momento adecuado para volver a jugar la Liga 1 y menos en Lima ya que es la ciudad con más contagios en el país.

“Por el tema de salud, se les debe escuchar a los médicos y ellos no recomiendan este reinicio. El 30 hubo fue ese conversatorio. No estamos preparados. El sistema de salud no está preparado. ¿Acaso hay seguros para Covid-19? No hay. Entrevisten a los médicos de los clubes para si ver si están listos o preparados. Ellos son la primera línea de prevención en los equipos”, finalizó.

Según las declaraciones de Óscar Romero, la FPF se hará cargo de las pruebas de COVID 19 de todos los jugadores y cuerpo médico, tanto rápidas como moleculares, además, el tema del transporte y hospedaje correrá por cuenta de la FPF.

