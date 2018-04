Presidente de Sport Huancayo: "Melgar nos tiene miedo"

El presidente de Sport Huancayo, Raúl Rojas, aseguró que Melgar está buscando excusas para no jugar en el Estadio Huancayo y señaló que los arequipeños les tienen miedo.

"Ese problema lo tuvimos hace 15 días atrás, pero ya lo solucionamos. Ya firmaron todas las autoridades y han dado el visto bueno. Todos los documentos están en regla, firmados, oleados y sacramentados", dijo el presidente de Sport Huancayo en Ovación.

"Ese problema lo tuvimos hace 15 días atrás, pero ya lo solucionamos. Ya firmaron todas las autoridades y han dado el visto bueno. Todos los documentos están en regla, firmados, oleados y sacramentados", señaló.

"Lo que pasa es que ese equipo nos tiene miedo, están temblando. Ellos se quieren agarrar de algo, están buscando motivos de donde no hay base. Están malinformados, están recurriendo a personas que no son encargados de la policía. Que no sean cobardes, que en la cancha les vamos a ganar", finalizó.