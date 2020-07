Ha pasado más de un mes desde que Mario Salas llegó a Perú junto a todo su cuerpo técnico para asumir el mando de Alianza Lima. Javier Rodríguez, preparador de arqueros del cuadro blanquiazul, habló acerca del trabajo que viene realizando con Butrón, Rivadeneyra, Espinoza y Saravia.

Rodríguez destacó las cualidades que ha encontrado en los porteros de Alianza Lima: “No estaría descubriendo nada al hablar de la trayectoria y capacidad que tiene Leao Butrón. Tuve la posibilidad de conocerlo antes de llegar al Perú. Luego, Steven Rivadeneyra es un arquero que tiene muchas capacidades. He visto a Ítalo, juega muy bien con los pies y me quedé muy sorprendido al ver algunos de sus partidos. Y mucha gente, que no tiene relación con Alianza, me dice que Franco Saravia puede llegar a ser el arquero del futuro”, indicó.

Además, afirmó que los trabajos con Leao Butrón, portero que sobrepasa los 40 años, vienen siendo diferentes pero destacó que el golero blanquiazul “es brillante en tres aspectos”: el posicionamiento, el reposicionamiento y la ubicación.

El preparador de arqueros del cuadro blanquiazul señaló que “los porteros han encontrado algunos temas de tecnología, que van única y exclusivamente para la mejora de la capacidad de su cerebro. Queremos manifestar nuestra metodología en nuestros arqueros y que eso se traduzca en arqueros valientes, corajudos y que no tengan temor a equivocarse. Eso es lo que queremos”, agregó.

Finalmente, destacó que los arqueros serán el punto de partida para el ataque: “Para nosotros, para lo ofensivo que es Mario Salas, el ataque comienza con el arquero. Es el iniciador, el líbero, una oferta de pase. Para nosotros cobra mucha validez esa posición. Si bien sabemos que su función principal es atajar, necesitamos que los porteros tengan otro tipo de herramientas, las cuales conseguiremos durante los trabajos. Con la calidad de arqueros que tenemos, eso no será complicado”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR