Pie de Toque | ‘Un sueño cumplido’ por José Antonio Bragayrac Ortiz

Tenía 23 años y un cúmulo de ilusiones la primera vez que entré a la redacción de EL BOCÓN en el verano del 2009. Hoy, diez años y diez meses después, me toca decir adiós al diario que se convirtió en un compañero de vida porque con él, como dicta el ciclo natural de la existencia, nací, crecí (en el oficio) y hasta me reproduje. Empecé pulpín y hoy me marcho con el amor de mi vida y dos hijos. Y claro, con más alegrías que penas.

Ha sido un viaje intenso, tanto que la memoria y los sentimientos lo abrevian en una sensación fulminante. Eso sí, me ha llevado poco más de una década estar listo para emprender otros caminos. De todo este largo tiempo, fueron los últimos nueve meses los más lindos de mi recorrido profesional al asumir la dirección periodística. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y -principalmente- a la altura de un equipo humano maravilloso. Ha sido un honor y un aprendizaje incesante con lecciones infinitas.

Dejo la posta feliz y satisfecho de que sea Gerardo Carpio Pérez quien la tome. Un profesional mayúsculo y ser humano impecable, ético. Bocómano con quien compartí todo este tiempo la labor de hacer de este diario el mejor en su rubro.

Me enamoré de este periódico cuando estaba en el colegio y cumplí mi sueño de ser parte de él. Ahora me toca partir para seguir creciendo y cumplir con la obligación de gestar nuevos sueños y, seguramente, resistir nuevas caídas. Finalmente, de eso trata la vida, de vivirla explorando. Apuntar siempre a lo desconocido. Retarte.

El agradecimiento infinito a quienes me enseñaron y de quienes aprendí: Jorge Esteves, Edmir Espinoza y Juan Carlos Gambirazio; mis antecesores y amigos. Enumerar al resto sería una falta de respeto por el riesgo de olvidarme de alguno ante la ausencia de espacio.

Me quedo con la firme convicción de no haberme equivocado más de lo necesario y en el proceso haber disfrutado siempre el día a día y de la oportunidad de conocer y educarme con excelentes profesionales en esta sala de redacción. Felizmente, el azar me lleva a mantenerme cerca, con nuevos profesionales hechos del mismo código genético: el amor por este oficio.

