El periodista Phillip Butters se refirió a la definición entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por el título nacional, que se jugará este domingo en el Estadio Nacional.

“Dicen clásico y la verdad que no es clásico. Cuando yo nací y crecí, el clásico era Universitario ante Alianza Lima. ¿Clásico moderno? el partido con Cristal no puede ser clásico, es un invento de Alfredo Gonzáles, de Cable Mágico. Para ser clásico tienes que verlo como par o afín”, aseguró.

“Cristal es un equipo que ha campeonado, que muchas veces compró jugadores de Universitario, tienen su mérito, pero no es clásico, el clásico es con Alianza Lima. Dicho esto, se jugaron partidos buenos y emotivos. Para los chibolos e ignorantes será clásico. Clásico es U vs Alianza o U vs Muni y dejen de contar. Ante Cristal es un partido que puede resultar interesante”, agregó.