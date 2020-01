Julinho y Peter Arévalo serán parte del nuevo panel de ESPN FC Perú y en un video publicado por Erick Osores, el exjugador de Sporting Cristal es trolleado por el periodista deportivo, quien le recuerda el gol que falló en la final de la Copa Libertadores 1997 ante Cruzeiro.

Peter Arévalo trollea a Julinho y le recuerda el gol que falló en el Cristal-Cruzeiro

"(Hablar) De todo, principalmente de fútbol", dijo Julinho, a lo que rápidamente Peter Arévlao afirmó lo siguiente: "Lo que yo sí no voy a tolerar jamás es que este señor, desde la mesa, quiera darle clases de cómo definir a los delanteros, cuando él se perdió el gol más importante en la historia de Sporting Cristal", desatando las risas.

El momento más duro en su carrera

El pasado mes de noviembre de 2019, Julinho fue entrevistado para un especial de la final de la Copa Libertadores y recordó el gol que falló ante Cruzeiro: "Me sentí responsable de no haber hecho ese gol. Me gustaría que los hinchas de Cristal sepan que nunca me he sacado esa jugada de mi cabeza, me duele hasta hoy. Hay momentos en los que estoy solo en mi cama y lloro porque aparte de ser algo importante para Cristal, era también el sueño de mi vida", afirmó el exjugador.

Aquella final que se disputó el 13 de agosto de 1997 la perdió Sporting Cristal ante Cruzeiro por 1-0 en Brasil, quedando muy cerca de haber podido alcanzar la gloria, trofeo que hasta ahora no logra ganarla ningún club peruano.

