​Perú vs. Ecuador: Ricardo Gareca se pronuncia sobre la derrota de la selección peruana

Ricardo Gareca, DT de la selección peruana, se pronunció tras la derrota de la Blanquirroja frente a la escuadra de Ecuador que dejó el marcador con un 2-0 en el Estadio Nacional.

Es así que en conferencia de prensa, el Tigre admitió que no se generaron situaciones de gol y reconoció el logro de Ecuador: "Tuvimos posesión, pero no la profundidad que teníamos que tener. De la época nuestra, es el partido con menos profundidad, no se generaron situaciones de gol. ¿A qué se debe el resultado? A que hizo un gran planteamiento Ecuador. No entramos con la decisión, no encontramos la claridad de ese pase final que es tan necesario en estos partidos. Ecuador ganó merecidamente y muy bien".

Junto a esto, Gareca agregó que los próximos encuentros también serán duros: "Tenemos que seguir, esto nos sirve para seguir trabajando, para saber que los partidos van a ser muy difíciles".

Ricardo Gareca admitió los errores del juego de la selección peruana: "Las derrotas nunca son buenas, aun en partidos amistosos. El camino va a ser duro, complicado. Fue un partido fallido nuestro, no desde la actitud, pero sí desde el juego. No tuvimos claridad, no tuvimos profundidad. Es el primer partido de la época mía (en el) que no tuvimos situaciones de gol, eso es realmente como para analizar. Nunca antes nos había sucedido y más en nuestra condición de local. Es un tema como para ponernos a trabajar y para ya ir resolviendo".