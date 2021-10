A poco del Perú vs. Chile por Eliminatorias 2022, el técnico de la selección peruana evalúa su once inicial ante ‘La Roja’ y así quedarse con los tres puntos del partido, por ello, los periodistas deportivos también lanzan sus propuestas para armar el ataque peruano, uno de ellos y el más crítico fue Erick Osores quien insiste en dejar fuera del once inicial a Gianluca Lapadula.

Y es que la presencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hace que Osores quiera a los dos en el once inicial de la selección peruana, dejando a Gianluca Lapadula afuera. Sin embargo, Óscar del Portal y Richard de la Piedra ‘destrabaron’ a su compañero en el último programa en vivo de ´Fútbol en América’.

“Yo ya dije lo que pienso... Hay que ver cómo están (Paolo Guerrero y Jefferson Farfán) en la semana y arrancar con ellos y jugar 4-4-2″, señaló Osores en ‘Fútbol en América.

Erick Osores cuestionado por dejar fuera a Lapadula (Video: América TV)

Por ello, del Portal, agregó: ”Yo diría que no. Pero si viene Guerrero y en la semana entrena super bien no me desagrada. Pero me gustaría que Paolo sea punta y Lapadula retrocediendo para jugar un 4-2-3-1″.

Este jueves 07 de octubre, Perú recibe a Chile en el estadio Nacional a las 8 de la noche. Cabe mencionar que el ‘Clásico del Pacífico’ es el único partido en esta fecha triple que se jugará en condición de local.

Ricardo Gareca anunciará la lista de convocados para la fecha triple y Jefferson Farfán sería una de las opciones que el 'Tigre' utilizaría. En el siguiente video repasaremos cómo nos fue ante Chile con la 'Foquita' en cancha.