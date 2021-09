El golazo que Jefferson Farfán marcó en los descuentos ante Deportivo Binacional abrió un debate: ¿La “Foquita” debe ser llamado a la selección peruana? Para Sergio Moreno, periodista de Gol Perú, la respuesta es no.

El periodista de Gol Perú señaló que el atacante blanquiazul no se encuentra en un buen estado físico y no está en condiciones de medirse ante los defensas chilenos.

“Gran momento de Farfán, pero calma. Aún no está para la selección,no seamos irresponsables. Viene de salir de una lesión complicada y no está en su mejor estado físico. Los centrales chilenos no le darían las ventajas que puede tener en el medio local”, publicó.

Debemos recordar que en octubre en la próxima fecha triple la selección peruana enfrentará a Chile, Bolivia y Argentina.

El experimentado delantero ha completado una carrera exitosa. A lo largo de su paso por la selección peruana y distintos clubes, marcó espectaculares goles.