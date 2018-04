Periodista de Goal: "Gareca no es opción para dirigir a la Argentina"

Ricardo Gareca, es el técnico de moda en toda Sudamérica. El Tigre con su gran proeza de clasificar a la selección peruana a un Mundial luego de 36 años, está bien visto por todos. Desde la FPF ya han adelantado que lo quieren para el siguiente proceso eliminatorio y en su país natal, Argentina, algunos lo vocearon como posible sucesor de Jorge Sampaoli, luego de Rusia 2018.

Ante ello El BOCÓN, pudo comunicarse con Germán Boero de Goal Argentina e indicó que la posibilidad de que Gareca asuma como seleccionador de la albiceleste, es nula. Para el periodista argentino, antes, Marcelo Gallardo y Diego Simeone tienen chances de ser los sustitutos del 'Hombrecito'.

"No, yo creo que no. Y no porque sea mal técnico o porque no guste en la AFA, sino porque Sampaoli tiene la confianza, salvo que haga un papelón en el Mundial y se vuelva en primera ronda, uno cree que en el corto plazo va a seguir. No me imagino a Gareca dirigiendo a la selección. Me parece que el apuntado después de Sampaoli, será Marcelo Gallardo o el 'Cholo' Simeone, si el elige dirigir, es una decisión más de él que de la AFA. Aparte Sampaoli tiene contrato hasta el 2022", aseveró Boero.

