El exfutbolista de Sporting Cristal, Horacio ‘Pepa’ Baldessari, recordó una anécdota cuando todavía era jugador y fue con el cuadro rimense a enfrentar a Universitario de Deportes. El ahora técnico señaló que ese partido fue donde más miedo tuvo en un campo de juego.

" Fue con Cristal cuando llegamos al ‘Lolo Fernández’ a enfrentar a la ‘U’. La ‘Trinchera’ estaba furiosa y al terminar el primer tiempo, camino al camarín que era justo para el lado de la hinchada crema, empecé a caminar y me cayó entre las piernas un tornillo grandote, de esos que sirven para ajustar los rieles del tren", contó a Trome.

“Como pude me puse de pie, seguí avanzando y un gordo, por el alambrado que es pegadito a la cancha, metió un palo de escoba en punta. Me hincó, pero pude quitarle su arma. Por la panza le metí el palo y le rebotó”, añadió.

Sin embargo, pese al duro momento, Horacio Baldessari no se amilanó y le pidió más actitud al equipo. “Le grité a mis compañeros: ‘¡Si acá no ponemos huevos, no salimos vivos!’”, aseguró.