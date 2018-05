Pedro Troglio y su último gesto para no "dañar" a Universitario

Han pasado solo algunas semanas desde que Pedro Troglio dejó el banquillo de Universitario para irse a su amado Gimnasia de La Plata en Argentina. Pero, el estratega gaucho aún lleva en el corazón los buenos momentos que pasó con la escuadra merengue y prefiere no causar ningún malestar con algo que el pudiera hacer.

El popular 'Rulo' comentó en El Mundo Fútbol Club de su país que, pese a que le gustan dos jugadores de la 'U' no tiene pensado llevarlos al 'Lobo', pues eso significaría hacerle daño al club que le dio mucho.

"Me encantan Alberto Quintero y Aldo Corzo, pero no los traigo a Gimnasia porque no podría hacerle tanto daño a mi anterior equipo", aseguró Troglio a El Mundo FC.

"No quiero dañar a Universitario. Si los traigo, complico a un equipo que me dio mucho", añadió.

Troglio en @ElMundoFC: "Me encantan Alberto Quintero y Aldo Corzo, pero no los traigo a #Gimnasia porque no podría hacerle tanto daño a mi anterior equipo" https://t.co/7ZzXQHFDci — El Mundo Fútbol Club (@ElMundoFC) 18 de mayo de 2018

LEE ADEMÁS: