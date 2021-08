Tras la derrota de Sporting Cristal 3-1 ante Peñarol por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el panelista de ‘Al Ángulo’, Pedro García, criticó el juego de los dirigidos por Roberto Mosquera.

“De este partido será mejor no decir nada. A mí lo que me nace, más allá de aceptar que hay planes para desarrollar y aceptar que hay juventudes que superar, este partido no me generó nada”, expresó el periodista.

“Puedo contar más allá del análisis del juego, que el partido no me produjo nada. No me generó nada, no me produjo nada Cristal, no me emocionó”, agregó.

🎙️ @PedroEloyG: "Este partido de Sporting Cristal no me generó nada". #AlÁngulo ⚽ 🥅



