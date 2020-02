Pedro García durísimo con los jugadores de Sporting Cristal: “El jugador no pueden ser tan ahuevado, tan frío” [VIDEO]

Sporting Cristal cayó goleado por 4-0 ante Barcelona SC de Ecuador y tras el partido, Pedro García de Movistar Deportes analizó de la manera más cruda el desempeño del conjunto de Manuel Barreto, a quien criticó por el sistema utilizado en el choque por Copa Libertadores.

Adempas, Pedro García hizo una crítica dursíma a los jugadores de Sporting Cristal, a quienes calificó de “muy fríos” para poder encarar un torneo de la talla de la Copa Libertadores de América.

“Primero hay que ir a la segura en este tema de inventar cosas para qué. Por otro lado y eso sí tiene que ver solo con los jugadores, el jugador no puede ser tan frío o tan ahuevado de jugar nivel de Copa Libertadores con indolencia , como si no importara cada pelota. Cada pelota es vital. Si eres un equipo peruano, cada pelota es vital. No importa si está en el medio campo la pelota”, remarcó García Corcuera en la última edición de ´Al Ángulo'.

“El peruano juega de determinada manera, con línea de 4. Eso para comenzar (...) Qué equipos en el Perú, juegan de esa manera. Algunos. Pero no es el nivel de oposición que hay en la Copa Libertadores. Lo peor es que te hagan un gol tan tonto, con tan poca posesión en el 1-0”, agregó.

Más críticas de Pedro García hacia Sporting Cristal

“No hubo partido. Hay equipos que se caen en cierto momento. Se plantan, compiten un rato y se caen. Hay equipos que compiten un rato y la individualidad del equipo rival te pasa por encima. No hubo ni polémica, no hubo nada. Cristal no compitió en ningún registro del partido”, indicó.

“Pienso que si mi equipo está jugando mal. El equipo que me gusta a mí está jugando muy mal, el planteo está incorrecto, lo que quieras, pero competir también es cortar el juego. Ni siquiera los podían agarrar (los jugadores de Cristal a los de Barcelona). Yo puedo jugar mal, hoy es no es mi noche, no engrana no progresa, bueno ante eso hay que cortar. Hacer foul, pero ni eso”, agregó.

