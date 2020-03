El periodista de Movistar Deportes, Pedro García, habló en el programa Al Ángulo sobre Pablo Bengoechea y su salida de Alianza Lima.

“Creo que Alianza Lima no estuvo a la altura de Pablo Bengoechea”, comentó Pedro García.

“No quiero ensalzarlo e idolatrarlo, y no decir que no tiene parte la responsabilidad de la crisis futbolística. Pero si los jugadores no entendieron el mensaje de Bengoechea, el problema es de los jugadores”, señaló el periodista.

“Si hubo indisciplina, los jugadores no estuvieron a la altura de la disciplina que él intentaba pregonar”, añadió.

