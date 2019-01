Pedro Gallese sobre su llegada a Alianza Lima: "No depende de mi"

Todavía no está cerrado el fichaje. El pueblo 'blanquiazul' espera que Pedro Gallese sea oficializado como el refuerzo de Alianza Lima para la Copa Libertadores, pues cuando se decía que el 'Pulpo' llegaba a Perú en el transcurso de la semana, una respuesta en el Instagram del portero de la selección peruana puso en 'veremos' su llegada a La Victoria.

Pues un hincha 'grone' le preguntó si llegaba o no a Alianza Lima, a lo que el '1' de la 'bicolor' le respondió: "No depende de mi, yo feliz de ponerme esa linda camiseta. Gracias por el apoyo, un abrazo", respondió el ex portero de Juan Aurich de Chiclayo.

Con ello, el futuro de Pedro Gallese en el fútbol peruano aun no está cerrado al 100% y el último martes, el gerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos dijo que en el club esperan que la negociación se cierre este miércoles. "Nosotros hemos hecho todo lo que está de nuestra parte y esperamos que el miércoles se defina", señaló en conferencia de prensa.

Por otro lado, Gallese también respondió en su Instagram acerca de lo que faltaría para que llegue a Perú, pues solo falta resolver temas con la directiva de Veracruz para que llegue a un acuerdo con los 'grones'.

