El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese fue una de las figuras de este Perú vs. Brasil que se jugó por las semifinales de la Copa América 2021. Los dirigidos por Ricardo Gareca dieron la talla y apenas se dejaron ganar por un gol de diferencia.

Pedro Gallese habló tras finalizar el encuentro y no se guardó nada pues acusó al árbitro chileno Roberto Tobar de no haber cobrado un claro penal a favor de la blanquirroja.

Por si esto no fuera poco, Gallese hizo otra grave acusación contra el mapocho al decir que este insultaba a sus compañeros cada vez que reclamaban.

“El árbitro no cobra un penal claro en el primer tiempo de Thiago Silva, el codo no estaba pegado al cuerpo y cobra saque de meta, increíble. Uno no podía acercarse a hablarle porque por ahí insultaba a los compañeros, queda la bronca”, señaló.