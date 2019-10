Pedro Eloy García: "André Carrillo podría jugar en la mitad de equipos de la Champions y sería titular" | VIDEO

Esta semana se jugó una nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League. El periodista de Movistar Deportes, Pedro Eloy García Corcuera, se mostró enfadado por la decisión de André Carrillo, jugador de la selección peruana, de estar en Arabia Saudita y no en un equipo en Europa.

André Carrillo juega en el Al Hilal FC de la Liga Profesional Saudí desde 2018

- ¡Somos los elegidos! Perú será sede del Mundial FIFA Sub 17 en el 2021 | FOTO

- Perú sede del Mundial Sub-17 2021: conoce los 5 estadios que albergarán los partidos | FOTOS + VIDEOS

"No se me pasa el tema de André Carrillo. No puedo creer que no juegue en la Champions League", inició Pedro Eloy García Corcuera, tras analizar la jornada del certamen.

"Seguramente en Barcelona no jugaría en lugar de Dembélé, pero ¿no jugaría en la mitad de los equipos que juegan la Champions League? ¡Él sería titular indiscutible!", aseguró el periodista de Movistar Deportes en el programa Al Ángulo.

Pedro Eloy García Corcuera señaló que André Carrillo tiene condiciones para jugar en los mejores equipos de Europa y destacar.

"Me da una bronca... Quisiera verlo seis partidos de la fase de grupos en la Champions League. Sería un crecimiento. Estoy seguro que jugaría muy bien", comentó.

"Tiene suficiente técnica y tranco para destacarse, pero no lo veo ahí", explicó.

VIDEO: Movistar Deportes

Recordemos que André Carrillo disputó la Champions League jugando por el Benfica en la temporada 2016-17.

LEE ADEMÁS:

El blooper de la historia: Arquero fue expulsado a los 12 segundos por agarrar el balón fuera del área [VIDEO]

DT de Dinamo Kiev sobre Zambrano: "Si quieren verlo, mírenlo con la selección peruana"