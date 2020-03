Jean Ferrari sobre retorno de la Liga 1: “Hay que esperar que el Gobierno levante la medida de cuarentena”

Tras las declaraciones del gerente deportivo de la Liga 1, Víctor Villavicencio que afirmaba: “La cuarentena (a causa del Coronavirus) podría ampliarse por lo que el Apertura podría reanudarse en mayo, luego de los 15 días que se otorgarán a fin de que los clubes realicen el reacondicionamiento físico respectivo con sus planteles”.

Jean Ferrari opinó sobre ello y el retorno del campeonato nacional luego de la cuarentena: “Creo que no nos podemos adelantar. De que el torneo se tiene que terminar a mediados de diciembre, si nos referimos a fechas, sí es verdad, pero para ello se tiene que cuadrar el calendario, sin que esto perjudique a algún equipo”.

Asimismo, agregó - en un diálogo que tuvo con diario Depor- acerca de que no se debe apresurar nada hasta que haya un comunicado oficial del gobierno: “Son planteamientos y alternativas que se están buscando, pero no podemos tomar ninguna determinación, si es que no se sabe cuándo será levantada la medida de cuarentena y -a este paso- seguramente se va a alargar”.

Víctor Villavicencio, quien conversó con radio Ovación, había comentado que la Copa Bicentenario sería cancelada debido a la falta de fechas lo que dejaría sin chance a los equipos de la Liga 2 de disputar una posibilidad de un cupo a la Copa Sudamericana 2021. Ante esta revelación, Ferrari reaccionó y expresó: “Se tendrá que evaluar los pro y contras. Reestructurar el sistema del torneo también puede ser una salida. Yo creo que todo irá en base a lo que se converse la organización con los clubes”.

Finalmente, el exjugador de Universitario de Deportes concluyó: “También la posibilidad de clasificación a un torneo internacional para equipos, como por ejemplo, los de segunda división que dejarían de participar en la Copa Bicentenario, ¿cuánto repercute? No creo que sea tan simple con decir ’elimino esto y con lo otro completo', ¿no?”.