Paulo Gallardo: "Cuando iba a jugar no me sentía bien, sentía que me faltaba algo. Es una tema muy espiritual"

Paulo Gallardo sorprendió a propios y extraños al dejar el fútbol por motivos religiosos. El ahora exdelantero de Sporting Cristal explicó su decisión.

"Nunca estuvo en mis planes dejar el fútbol, lo juego desde muy pequeño. Es una decisión que la pensé porque estaba pasando por unos temas emocionales que no me ayudaron mucho. En ningún momento considero que fue mi deseo de retirarme del fútbol", dijo Paulo Gallardo en RPP.

"Desde el momento que yo elegí la fe cristiana aprendí que el día domingo es un día de reposo, se descansa de la labores para recordar a Cristo sobre su resurrección. Mientras más iba aprendiendo sentía que los domingos, cuando iba a jugar, no me sentía bien, sentía que me faltaba algo. Es una tema muy espiritual, que para uno entenderlo hay que probarlo", explicó.

Además, Paulo Gallardo contó que habló con el técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, y aseguró que el argentino respetó su decisión de dejar el fútbol pero no la compartió.

Por otro lado, Paulo Gallardo señala que volverá a jugar. "Yo igual pienso en regresar al fútbol, yo confió en el señor, por el momento me estoy entrenando por mi cuenta. El fútbol no es lo primero que está en mi corazón, pero en ningún momento quiero abandonarlo", aseguró.