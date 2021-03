Alianza Lima logró quedarse en la Liga 1, luego de que el TAS resolviera el caso a favor del cuadro blanquiazul. De este manera, Carlos Stein descendió y los íntimos jugarán en Primera División este año.

Hay distintas opiniones sobre esta situación, sin embargo, uno de los jugadores que estuvieron en el descenso de Alianza Lima aseguró que más allá del fallo del TAS, él siento que igual descendieron.

“Yo siento que descendimos igual, (salvar la categoría) por secretaría no vale... y lo merecíamos, habían jugadores que no querían y se tiraban para atrás y así se hace difícil. Yo siempre di lo mejor, la gente hasta ahora me da las gracias”, dijo en un podcast.