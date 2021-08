Luego de que Roberto Martínez señalara que “no se comunica Paolo Maldonado hace 20 años”, el “Chato” salió al frente, respondió a su excompañero y hasta lo calificó de mentiroso.

“Qué se puede esperar de Roberto Martínez. Yo no voy a descubrir lo que es Martínez. Es más, en el año 2016, cuando estaba en el cuerpo técnico de Universitario con Roberto Chale y el ‘Puma’ Carranza, fuimos a casa de Roberto Martínez a visitarlo. Fui con el ‘Puma’. Estuvimos conversando en un parque frente a su domicilio. Y dice que no me ve hace 20 años. ¡Es más mentiroso!”, dijo Paolo Maldonado a Trome.

“Roberto Martínez no tiene amigos en el fútbol. Esa es la verdad. No conozco a nadie en el fútbol que pueda decir que es amigo de Roberto Martínez. En cambio, yo sí puedo decir que tengo amigos en el fútbol”, agregó Paolo Maldonado.

“Si mi contrato hubiera vencido en junio, entonces por qué me han pagado el mes de julio. Es más, he trabajado hasta el día miércoles 11 de agosto de manera normal. Te das cuenta cómo se le cae la mentira a Roberto Martínez”, aseguró Paolo Maldonado.