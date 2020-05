En medio de la cuarentena, Paolo Hurtado recordó sus inicios en Alianza Lima y dijo que le gustaría volver al conjunto íntimo acompañado de grandes jugadores de la selección peruana para poder salir campeones nacionales.

“Me he trazado el sueño de volver a Alianza Lima y campeonar. No lo he conseguido y está en mi cabeza regresar con algunos compañeros para salir campeón. Quiero jugar con Advíncula. Zambrano también quiere volver a Perú. Carrillo y Cueva igual, y espero que cuando regrese ellos estén ahí”, dijo el ‘Caballito’ en GOLPERÚ.

Paolo Hurtado se encuentra en Turquía pasando la cuarentena junto a su familia, además, el ‘Caballito’ contó que comenzará a entrenar por grupos con sus demás compañeros del Konyaspor.

“Hasta ayer iba al club a entrenar por las tardes porque vivo a 10 minutos. A partir de la primera semana de mayo comenzaremos a entrenar por grupos. Ahora cada uno lo hace por su parte. Si puedes ir al club, vas. Antes de la llegada del coronavirus nos hicieron exámenes y todo fue negativo”, indicó.

Paolo Hurtado se perdió la Copa América de Brasil 2019 por una lesión en el partido de despedida que tuvo la selección frente a Colombia, en su lugar, Ricardo Gareca convocó a Josepmir Ballón.

