Muchos piensan que la vida de un futbolista es fácil. Pero no siempre es así. Hay veces en la que el deportista oculta cosas que uno no conoce. Ese es el caso de Paolo Hurtado que abrió su corazón en una entrevista que le hizo Luis Guadalupe para Trome.

“Es algo que todavía no puedo superar. Estoy luchando día a día para superar este momento”, contó el volante al exfutbolista de Universitario de Deportes.

“Si no fuera por ella quizás me hubiera ido por malos caminos. Ella me ponía los horarios para regresar a casa, luego de jugar en mi barrio de Tarapacá, en el Callao”, agregó.

Luego describió lo que ha sentido desde su partida. Es como si me hubieran cortado las piernas. Sé que esto nunca va a pasar, pero voy a retomar mi carrera, mi trabajo. A ella no le hubiera gustado que tire la toalla”, finalizó.